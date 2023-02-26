Крючкова (Саввина) Евгения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючкова (Саввина) Евгения Егорова

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Саввин Егор

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.02.1908

Муж: Крючков Иван Андреев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1908

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1910

Сын: Крючков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Крючков Иван Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Крючков Василий Иванов

Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.10.1915

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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