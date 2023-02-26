Крючкова (Саввина) Евгения Егорова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Саввин Егор
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.02.1908
Муж: Крючков Иван Андреев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1908
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев
Рождение ребёнка
01.07.1910
Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Крючков Иван Иванов
Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев
Рождение ребёнка
01.01.1912
Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев
Рождение ребёнка
28.10.1915
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Крючков Иван Андреев
Смерть
Неизвестно