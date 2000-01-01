Зубарева (Захарова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарева (Захарова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Захаров Василий Иванович

Мать: Захарова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Зубарев Владислав Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Зубарев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Зубарев Рафаил Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
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