Зубарева (Захарова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Захаров Василий Иванович
Мать: Захарова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Зубарев Владислав Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Зубарев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Зубарев Рафаил Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно