Игнатенко (Горбачева) Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатенко (Горбачева) Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Игнатенко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Игнатенко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенко Михаил Саввич

Смерть
Неизвестно