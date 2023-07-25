Игнатенко (Горбачева) Евдокия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Игнатенко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Игнатенко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Игнатенко Михаил Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно