Столыпина (Луи) Франсуаза Грасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1908
Дата смерти14.02.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1934
Сын: Столыпин Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1947
Дочь: Столыпина Мария-Пас Аркадьевна
Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Петрович
Смерть
14.02.1993