Столыпина (Луи) Франсуаза Грасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столыпина (Луи) Франсуаза Грасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1908

Дата смерти

14.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1908

Отец: Луи Жорж

Мать: Луи Пас

Бракосочетание
1930

Муж: Столыпин Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Столыпин Пётр Аркадьевич

Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1934

Сын: Столыпин Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
06.07.1947

Дочь: Столыпина Мария-Пас Аркадьевна

Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Петрович

Смерть
14.02.1993
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