Плескачёва Наталья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1812 ст.
Дата смерти26.09.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1812 ст.
Отец: Григорий Егоров (Георгиев)
Мать: Устиния Тимофеева
Крепостная Ульяны Михайловны (судя по всему, жены Андрея Петровича Качалова), свёкор - Пётр Фёдорович Качалов.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Богданова Анна Иванова
Незаконнорожденная дочь
Рождение ребёнка
15.04.1848 ст.
Дочь: Марышева Анастасия Лазаревна
Отец ребёнка: Казадаев Владимир Александрович
Первоначально имя звучало как Анастасия Иванова (по кр. отцу) Богданова
Рождение ребёнка
25.04.1852
Дочь: Алексеева Александра Лазаревна
Бракосочетание
Около 1856
Смерть
26.09.1871 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург