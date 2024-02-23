Плескачёва Наталья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлескачёва Наталья Григорьева

Плескачёва Наталья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1812 ст.

Дата смерти

26.09.1871 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1812 ст.

Отец: Григорий Егоров (Георгиев)

Мать: Устиния Тимофеева

Крепостная Ульяны Михайловны (судя по всему, жены Андрея Петровича Качалова), свёкор - Пётр Фёдорович Качалов.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Богданова Анна Иванова

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденная дочь
Рождение ребёнка
15.04.1848 ст.

Дочь: Марышева Анастасия Лазаревна

Отец ребёнка: Казадаев Владимир Александрович

Первоначально имя звучало как Анастасия Иванова (по кр. отцу) Богданова
Рождение ребёнка
25.04.1852

Дочь: Алексеева Александра Лазаревна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Около 1856

Муж: Плескачёв Лазарь Григорьевич

Смерть
26.09.1871 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close