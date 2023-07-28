Новопашенная (Печеркина) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Печеркин Петр Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1832
Рождение ребёнка
31.01.1833
Сын: Новопашенной Иоанн (Иван) Трофимов
Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов
Рождение ребёнка
03.06.1835
Сын: Новопашенной Митрофан Трофимов
Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов
Рождение ребёнка
03.09.1836
Дочь: Елисавета Трофимова
Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов
Рождение ребёнка
09.02.1840
Сын: Новопашен Никифор Трофимов
Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов
Смерть
Неизвестно