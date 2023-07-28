Новопашенная (Печеркина) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Печеркина) Параскева Петрова

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Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Печеркин Петр Васильев

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
11.02.1832

Муж: Новопашенной Трофим Иванов

Рождение ребёнка
31.01.1833

Сын: Новопашенной Иоанн (Иван) Трофимов

Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1835

Сын: Новопашенной Митрофан Трофимов

Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1836

Дочь: Елисавета Трофимова

Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1840

Сын: Новопашен Никифор Трофимов

Отец ребёнка: Новопашенной Трофим Иванов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно