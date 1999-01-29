Вязмитинова (Рудченко) Мария
Место рождения
Дата рождения17.07.1918
Дата смерти29.01.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вязмитинов Роман Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1999