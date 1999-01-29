Вязмитинова (Рудченко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязмитинова (Рудченко) Мария

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.07.1918

Дата смерти

29.01.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязмитинов Роман Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязмитинов Роман Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1999
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