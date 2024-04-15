Матвиевский Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиевский Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
1850

Отец: Матвиевский Иван Макарович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1873 ст.

Жена: Матвиевская Макрина Евстафьевна

Хотень, Сумська область
поручители: из Кровной Тихон Поляков и Назар Вдовенко; из Хотени Яков Коротенко и Андрей Прийменко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9... Показать все
Восприемник
24.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Иванович Поляков
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-L?i=412&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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