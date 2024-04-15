Матвиевский Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
1850
Отец: Матвиевский Иван Макарович
Бракосочетание
28.01.1873 ст.
поручители: из Кровной Тихон Поляков и Назар Вдовенко; из Хотени Яков Коротенко и Андрей Прийменко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9... Показать все
Восприемник
24.02.1873 ст.
Василий Иванович Поляков
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3L1-L?i=412&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно