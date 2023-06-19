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(Виноградова) Анна
(Виноградова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1905
Пол
Женский
Отец
Виноградов Павел Алексеевич
1884 г.р.
Мать
Виноградова (Кохтева) Ольга Фёдоровна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905
Отец:
Виноградов Павел Алексеевич
Мать:
Виноградова Ольга Фёдоровна
Крещение
01.11.1905
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