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(Виноградова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1905

Отец: Виноградов Павел Алексеевич

Мать: Виноградова Ольга Фёдоровна

Крещение
01.11.1905