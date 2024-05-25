Вильданов Ризван Вильданович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Вильдан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вильданова Миннеямал
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Вильданова) Зайтуна Ризвановна
Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Вильданова) Флюра Ризвановна
Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал
Рождение ребёнка
1943
Сын: Вильданов Ришат Ризванович
Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал
Рождение ребёнка
1946
Сын: Вильданов Ринат Ризванович
Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал
Смерть
Неизвестно