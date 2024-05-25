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Вильданов Ризван Вильданович

Место рождения

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Вильдан

Мать: не указана

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильданова Миннеямал

Место жительства
Неизвестно
Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Вильданова) Зайтуна Ризвановна

Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Вильданова) Флюра Ризвановна

Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1943

Сын: Вильданов Ришат Ризванович

Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Сын: Вильданов Ринат Ризванович

Мать ребёнка: Вильданова Миннеямал

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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