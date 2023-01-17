Федорук Арсень Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорук Арсень Васильевич

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Место рождения

Миляновичи, Волинська область

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Миляновичи, Волинська область
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