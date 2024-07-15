Карпов Артемий Степанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпов Артемий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Николай Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Степан Артемиев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Фуфаева (Карпова) Анна Артемьева

Мать ребёнка: не указана

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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