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Пустыльниковъ Николай

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пустыльниковъ Иванъ

Мать: Пустыльникова Їустинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1872

Сын: Пустыльниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Пустыльникова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1881

Сын: Пустыльниковъ Даніилъ

Мать ребёнка: Пустыльникова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1885

Сын: Пустыльниковъ Артемій

Мать ребёнка: Пустыльникова Агаѳія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пустыльникова Агаѳія

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