Пустыльниковъ Николай
Место рождения
Дата рождения1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Пустыльниковъ Иванъ
Мать: Пустыльникова Їустинія
Рождение ребёнка
13.09.1872
Сын: Пустыльниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Пустыльникова Агаѳія
Рождение ребёнка
17.12.1881
Мать ребёнка: Пустыльникова Агаѳія
Рождение ребёнка
19.10.1885
Мать ребёнка: Пустыльникова Агаѳія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пустыльникова Агаѳія