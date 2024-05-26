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Родина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова (Родина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Иван Александрович

Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родина) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович

Рождение ребёнка
26.06.1940

Сын: Родин Николай Александрович

Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович

Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Смерть
26.06.1958

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