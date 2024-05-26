Родина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова (Родина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Родина) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович
Рождение ребёнка
26.06.1940
Сын: Родин Николай Александрович
Отец ребёнка: Родин Александр Гаврилович
Починки, Сормовский район, Нижегородская губерния
Смерть
26.06.1958