Ершев Исидор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.04.1896 ст.
Жена: Ершева Мария Гавриловна
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Восприемник
06.12.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Варвара Федоровна Кочнева
Место жительства
Неизвестно
Аполиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно