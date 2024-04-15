Ершев Исидор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершев Исидор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.04.1896 ст.

Жена: Ершева Мария Гавриловна

Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Троицкая церковь
Восприемник
06.12.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Варвара Федоровна Кочнева
Место жительства
Неизвестно
Аполиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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