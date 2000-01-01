Молодов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1987
Сын: Молодов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Молодова Елена Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1989
Сын: Молодов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Молодова Елена Петровна
Рождение ребёнка
01.06.1991
Сын: Молодов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Молодова Елена Петровна