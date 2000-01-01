Молодов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1987

Сын: Молодов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Молодова Елена Петровна

Рождение ребёнка
15.01.1989

Сын: Молодов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Молодова Елена Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1991

Сын: Молодов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Молодова Елена Петровна

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