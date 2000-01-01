Сущенко Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1975

Отец: Сущенко Владимир Викторович

Мать: не указана

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