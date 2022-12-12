Глушенкова Панна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова Панна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушенков Николай Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глушенков Николай Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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