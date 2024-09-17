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Хрулев? Василий Федорович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.07.1880

Дата смерти

27.07.1880

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1880

Отец: Хрулев Федор Семенович

Мать: Семенова (Пекичева) Татьяна Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 28
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.07.1880
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 28
Смерть
27.07.1880
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 26

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