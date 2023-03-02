Савенко Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти06.08.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1858
Сын: Савенко Владимир Фотиевич
Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович
Рождение ребёнка
22.03.1862
Дочь: Постникова Мария Фотиевна
Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович
Рождение ребёнка
До 1863
Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович
Рождение ребёнка
26.10.1865
Дочь: Прасковья Фотиевна
Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович
Рождение ребёнка
10.08.1867
Дочь: Носкова Евдокия Фотиевна
Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1907