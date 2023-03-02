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Савенко Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

06.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1858

Сын: Савенко Владимир Фотиевич

Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович

Рождение ребёнка
22.03.1862

Дочь: Постникова Мария Фотиевна

Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Савенко Андрей Фотиевич

Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович

Рождение ребёнка
26.10.1865

Дочь: Прасковья Фотиевна

Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович

Рождение ребёнка
10.08.1867

Дочь: Носкова Евдокия Фотиевна

Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Савенко Антон Фотиевич

Отец ребёнка: Савенко Фотий Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.08.1907
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