Юсупов Кирилл Амирович
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения21.05.1980
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.08.1980
Рождение ребёнка
07.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панжукова Оксана Валерьевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область