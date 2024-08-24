Юсупов Кирилл Амирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Кирилл Амирович

Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

21.05.1980

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
18.08.1980

Жена: Панжукова Оксана Валерьевна

Рождение ребёнка
07.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панжукова Оксана Валерьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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