Йыги (Пушкина) Алла Александровна 1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Йыги (Пушкина) Алла Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1910

умерла 2008, город Валенсия, Карабобо, Боливарианская Республика Венесуэла

Отец
Пушкин Александр Анатольевич28.12.1872 г.р.
Мать
Пушкина (Чикина) Екатерина Ивановна27.11.1886 г.р.
Супруги
Йыги АрнольдНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Пушкин Александр Анатольевич

Мать: Пушкина (Чикина) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1937

Муж: Йыги Арнольд

Смерть
2008
город Валенсия, Карабобо, Боливарианская Республика Венесуэла

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