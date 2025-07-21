Йыги (Пушкина) Алла Александровна
женский, родилась 1910
умерла 2008, город Валенсия, Карабобо, Боливарианская Республика Венесуэла
ОтецПушкин Александр Анатольевич28.12.1872 г.р.
МатьПушкина (Чикина) Екатерина Ивановна27.11.1886 г.р.
Супруги
Йыги АрнольдНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
1937
Муж: Йыги Арнольд
Смерть
2008
город Валенсия, Карабобо, Боливарианская Республика Венесуэла