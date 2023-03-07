Partanen (Partanen) Maria Ristontytär
Место рождения
Дата рождения07.11.1815
Дата смерти10.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1845
Дочь: Anna Andersdotter
Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika
Рождение ребёнка
04.09.1850
Дочь: Pesonen Liisa Antintytär
Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika
Рождение ребёнка
09.04.1854
Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika
Смерть
10.04.1888