Partanen (Partanen) Maria Ristontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Partanen (Partanen) Maria Ristontytär

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Место рождения

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

07.11.1815

Дата смерти

10.04.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.09.1845

Дочь: Anna Andersdotter

Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.09.1850

Дочь: Pesonen Liisa Antintytär

Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika

Рождение ребёнка
09.04.1854

Сын: Pesonen Antti Antinpoika

Отец ребёнка: Pesonen Antti Heikinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
10.04.1888
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