Фон Мольтке-Хитфельдт (Даннескьольд-Самсе) Туве
Место рожденияРунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания
Дата рождения31.05.1909
Дата смерти25.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания
Бракосочетание
06.02.1929
г. Копенгаген, Королевство Дания
St. Andreas Kirke, København, Denmark (Дания)
Рождение ребёнка
11.03.1930
Дочь: Розенкранц Алиса Мария Луиза Леонсдаттер
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф
Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания
Рождение ребёнка
15.05.1931
Дочь: Вассард Марселита Евгения
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф
г. Копенгаген, Королевство Дания
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Берта Грета
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф
Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания
Смерть
25.02.1984