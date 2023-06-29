Фон Мольтке-Хитфельдт (Даннескьольд-Самсе) Туве 31.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Мольтке-Хитфельдт (Даннескьольд-Самсе) Туве

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.05.1909, Рунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания

умерла 25.02.1984

Супруги
Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф14.11.1898 г.р.
Дети
Розенкранц (Фон Мольтке-Хитфельдт) Алиса Мария Луиза Леонсдаттер11.03.1930 г.р.
Вассард (Фон Мольтке-Хитфельдт) Марселита Евгения15.05.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания

Бракосочетание
06.02.1929

Муж: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

г. Копенгаген, Королевство Дания

St. Andreas Kirke, København, Denmark (Дания)

Рождение ребёнка
11.03.1930

Дочь: Розенкранц (Фон Мольтке-Хитфельдт) Алиса Мария Луиза Леонсдаттер

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания

Рождение ребёнка
15.05.1931

Дочь: Вассард (Фон Мольтке-Хитфельдт) Марселита Евгения

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

г. Копенгаген, Королевство Дания

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Берта Грета

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания

Смерть
25.02.1984

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