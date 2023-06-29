Фон Мольтке-Хитфельдт (Даннескьольд-Самсе) Туве — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Мольтке-Хитфельдт (Даннескьольд-Самсе) Туве

Место рождения

Рунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания

Дата рождения

31.05.1909

Дата смерти

25.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Место
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Рождение
31.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания
Бракосочетание
06.02.1929

Муж: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

г. Копенгаген, Королевство Дания
St. Andreas Kirke, København, Denmark (Дания)
Рождение ребёнка
11.03.1930

Дочь: Розенкранц Алиса Мария Луиза Леонсдаттер

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания
Рождение ребёнка
15.05.1931

Дочь: Вассард Марселита Евгения

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

г. Копенгаген, Королевство Дания
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Берта Грета

Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф

Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания
Смерть
25.02.1984