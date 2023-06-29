Фон Мольтке-Хитфельдт (Даннескьольд-Самсе) Туве
женский, родилась 31.05.1909, Рунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания
умерла 25.02.1984
Супруги
Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф14.11.1898 г.р.
Дети
Вассард (Фон Мольтке-Хитфельдт) Марселита Евгения15.05.1931 г.р.Показать еще 1
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Рождение
31.05.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рунгстед, г. Хёрсхольм, Северная Зеландия, Королевство Дания
Бракосочетание
06.02.1929
г. Копенгаген, Королевство Дания
Рождение ребёнка
11.03.1930
Дочь: Розенкранц (Фон Мольтке-Хитфельдт) Алиса Мария Луиза Леонсдаттер
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф
Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания
Рождение ребёнка
15.05.1931
Дочь: Вассард (Фон Мольтке-Хитфельдт) Марселита Евгения
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф
г. Копенгаген, Королевство Дания
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Фон Мольтке-Хитфельдт Берта Грета
Отец ребёнка: Фон Мольтке-Хитфельдт Леон Шарль Жозеф
Хеллеруп, г. Копенгаген, Королевство Дания
Смерть
25.02.1984