Чувилина Акилина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти31.01.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1836
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от родов