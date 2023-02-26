Чувилина Акилина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувилина Акилина Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

31.01.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Чувилин Роман Пантелеев

Отец ребёнка: Чувилин Пантелей Мартинов

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувилин Пантелей Мартинов

Смерть
31.01.1836
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от родов
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