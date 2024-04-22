Максимова (Максимова) Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
19.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Максимов Косма Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
06.02.1889 ст.
Дочь: Максимова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1892 ст.
Дочь: Максимова Фекла Тимофеевна
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
14.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.
Дочь: Максимова Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Максимова Лукея Васильевна
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1901 ст.
Дочь: Максимова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Дочь: Максимова Павла Тимофеевна
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
02.03.1905 ст.
Сын: Максимов Стефан Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.
Сын: Максимов Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович
Смерть
Неизвестно