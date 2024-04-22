Максимова (Максимова) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Максимова) Матрона Васильевна

Место рождения

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Максимов Василий Семенович

Мать: Максимова Евдокия Никитична

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
19.01.1887 ст.

Муж: Максимов Тимовей Федорович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Максимов Косма Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.02.1889 ст.

Дочь: Максимова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.09.1892 ст.

Дочь: Максимова Фекла Тимофеевна

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.09.1893 ст.

Сын: Максимов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.

Дочь: Максимова Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Максимова Лукея Васильевна

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.05.1901 ст.

Дочь: Максимова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Дочь: Максимова Павла Тимофеевна

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.03.1905 ст.

Сын: Максимов Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.

Сын: Максимов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Максимов Тимовей Федорович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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