Кучер (Вольхина) Нина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучер (Вольхина) Нина Леонидовна

Место рождения

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.01.1945

Дата смерти

02.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1945

Отец: Вольхин Леонид Александрович

Мать: Вольхина Надежда Васильевна

Костино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
1961
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Бракосочетание
19.02.1968

Муж: Кучер Владимир Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
17.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кучер Владимир Иванович

Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Смерть
02.04.2020
Место жительства
?.08.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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