Кучер (Вольхина) Нина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1945
Дата смерти02.04.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1945
Место жительства
1961
Бракосочетание
19.02.1968
Рождение ребёнка
17.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кучер Владимир Иванович
Смерть
02.04.2020
Место жительства
?.08.2020
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область