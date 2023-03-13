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Мокинъ Иванъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884

Отец: Мокинъ Павелъ

Мать: Мокина Анисья (Анна)

Александровка
Бракосочетание
31.01.1903

Жена: Мокина Прасковья

Бракосочетание
1903

Жена: Мокина Татьяна

Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Мокина Татьяна

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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