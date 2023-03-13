Мокинъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.01.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1884
Отец: Мокинъ Павелъ
Мать: Мокина Анисья (Анна)
Александровка
Бракосочетание
31.01.1903
Жена: Мокина Прасковья
Бракосочетание
1903
Жена: Мокина Татьяна
Рождение ребёнка
23.03.1908
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Мокина Татьяна
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан