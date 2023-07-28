Шаламова (Сединкина) Анисия Алексиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Сединкин Алексей Артемьев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1829
Рождение ребёнка
30.01.1830
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев
Рождение ребёнка
25.02.1831
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев
Рождение ребёнка
09.02.1833
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев
Рождение ребёнка
10.02.1834
Дочь: Дорофея Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев
Рождение ребёнка
16.02.1836
Дочь: Мариамна Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев
Рождение ребёнка
25.09.1838
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев
Смерть
Неизвестно