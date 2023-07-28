Шаламова (Сединкина) Анисия Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Сединкина) Анисия Алексиева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сединкин Алексей Артемьев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.02.1829

Муж: Шаламов Феодор Тимофеев

Рождение ребёнка
30.01.1830

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1831

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1833

Сын: Шаламов Никифор Федоров

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.02.1834

Дочь: Дорофея Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1836

Дочь: Мариамна Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1838

Сын: Шаламов Сергий Федоров

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Тимофеев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно