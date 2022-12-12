Славнова Матрена Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова Матрена Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Славнов Антон Абрамович

Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич

Рождение ребёнка
1797 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Славнов Иван Абрамович

Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Славнов Василий Абрамович

Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марья Абрамовна

Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славнов Абрам Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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