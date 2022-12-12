Славнова Матрена Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786 ст.
Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич
Рождение ребёнка
1797 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич
Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Славнов Василий Абрамович
Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марья Абрамовна
Отец ребёнка: Славнов Абрам Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно