Ничипоренко Емелиан Григориев
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиОколо 1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ничипоренко Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Ничипоренко Андрей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ничипоренко Гавриил Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1910