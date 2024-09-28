Ничипоренко Емелиан Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ничипоренко Емелиан Григориев

Место рождения

Клепачи, Полтавська область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Около 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ничипоренко Григорий

Мать: не указана

Клепачи, Полтавська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Мать ребёнка: не указана

Клепачи, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Ничипоренко Андрей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Клепачи, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ничипоренко Гавриил Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Клепачи, Полтавська область
Смерть
Около 1910
Клепачи, Полтавська область

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