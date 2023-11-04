Кузнецова Зиновья Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1865 ст.
Сын: Кузнецов Андрей Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кузнецов Василий Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
20.06.1867 ст.
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
23.10.1868 ст.
Дочь: Кузнецова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Рождение ребёнка
23.07.1872 ст.
Сын: Кузнецов Прохор Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно