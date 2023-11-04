Кузнецова Зиновья Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Зиновья Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1865 ст.

Сын: Кузнецов Андрей Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кузнецов Василий Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1867 ст.

Сын: Кузнецов Илья Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1868 ст.

Дочь: Кузнецова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.07.1872 ст.

Сын: Кузнецов Прохор Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Родионович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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