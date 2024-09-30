Мейер (Раппу) Мария Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер (Раппу) Мария Абрамовна

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
27.06.1910

Муж: Мейер Андрей Фомич

Рождение ребёнка
23.04.1911

Дочь: (Мейер) Айно Андреевна

Отец ребёнка: Мейер Андрей Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.04.1918

Дочь: (Мейер) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Мейер Андрей Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.03.1921

Сын: Мейер Вяйнё Андреевич

Отец ребёнка: Мейер Андрей Фомич

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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