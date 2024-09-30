Мейер (Раппу) Мария Абрамовна
Место рождения
Дата рождения14.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.06.1910
Муж: Мейер Андрей Фомич
Рождение ребёнка
23.04.1911
Дочь: (Мейер) Айно Андреевна
Отец ребёнка: Мейер Андрей Фомич
Рождение ребёнка
26.04.1918
Дочь: (Мейер) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Мейер Андрей Фомич
Рождение ребёнка
18.03.1921
Отец ребёнка: Мейер Андрей Фомич
Смерть
Неизвестно