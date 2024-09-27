Мустаева Дарья Егорова
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти31.08.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: Егор Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1873 ст.
Деревни Соколки крестьянина Павла Сергеева сын Никита Павлов,православный,первым браком (17,5 лет). Мензелинского уезда деревни Большого Батраса крестьянина Егора Васильева дочь Дарья Егорова ,правосл... Показать все
Смерть
31.08.1874 ст.
от неблагополучных родов Деревни Соколки крестьянина Никиты Павлова жена Дарья Егорова (18 лет)