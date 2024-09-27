Мустаева Дарья Егорова 1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мустаева Дарья Егорова

Место рождения

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

31.08.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1855 или 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Егор Васильев

Мать: не указана

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1873 ст.

Муж: Мустаев Никита Павлов

Деревни Соколки крестьянина Павла Сергеева сын Никита Павлов,православный,первым браком (17,5 лет). Мензелинского уезда деревни Большого Батраса крестьянина Егора Васильева дочь Дарья Егорова ,правосл... Показать все
Смерть
31.08.1874 ст.
от неблагополучных родов Деревни Соколки крестьянина Никиты Павлова жена Дарья Егорова (18 лет)

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