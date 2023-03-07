Сидорова (Перевощикова) Анастасия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Перевощикова) Анастасия Григорьева

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Место рождения

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сылшурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.01.1886 ст.

Муж: Сидоров Алексей Григорьев

Бракосочетание
06.01.1886 ст.

Муж: не указан

Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Сын: Сидоров Ефим Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Григорьев

Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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