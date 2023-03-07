Сидорова (Перевощикова) Анастасия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1886 ст.
Бракосочетание
06.01.1886 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Григорьев
Гулеково, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно