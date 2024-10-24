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Леванов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 17.04.1891

Дата смерти

После 31.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1910

Жена: Леванова (Еремина) Александра Степановна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.12.1912

Сын: Леванов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Леванова (Еремина) Александра Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1914

Дочь: (Леванова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Леванова (Еремина) Александра Степановна

Узюково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 31.12.1914

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