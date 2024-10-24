Леванов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 17.04.1891
Дата смертиПосле 31.12.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.04.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
16.02.1910
Рождение ребёнка
07.12.1912
Сын: Леванов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Леванова (Еремина) Александра Степановна
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.12.1914
Дочь: (Леванова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Леванова (Еремина) Александра Степановна
Смерть
После 31.12.1914