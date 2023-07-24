Кондакова (Юрьева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондакова (Юрьева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954

Отец: Юрьев Василий Тимофеевич

Мать: Юрьева Мария Петровна

Рождение ребёнка
06.04.1975

Дочь: Фомкина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Рождение ребёнка
1982

Сын: Кондаков Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Рождение ребёнка
1985

Сын: Кондаков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кондаков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Владимир

Смерть
Неизвестно