Кондакова (Юрьева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1954
Отец: Юрьев Василий Тимофеевич
Мать: Юрьева Мария Петровна
Рождение ребёнка
06.04.1975
Дочь: Фомкина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Кондаков Владимир
Рождение ребёнка
1982
Сын: Кондаков Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Кондаков Владимир
Рождение ребёнка
1985
Сын: Кондаков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кондаков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондаков Владимир
Смерть
Неизвестно