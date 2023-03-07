Ушмаева Пелагея Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаева Пелагея Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Ушмаев (ушмав) Терентий Егоров

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Егор Захаров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Егор Захаров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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