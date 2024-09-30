Каннинен (Лампинен) Хертта Петровна
Место рождения
Дата рождения04.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914
Бракосочетание
22.04.1935
Рождение ребёнка
29.06.1935
Сын: Каннинен Тойвович
Отец ребёнка: Каннинен Тойво Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1937
Сын: Каннинен Альберт Тойвович
Отец ребёнка: Каннинен Тойво Андреевич
Хирвози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно