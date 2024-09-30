Каннинен (Лампинен) Хертта Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каннинен (Лампинен) Хертта Петровна

Место рождения

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1914

Отец: Лампинен Петр Адамович

Мать: Лампинен (Саволайнен) Мария Иосифовна

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.04.1935

Муж: Каннинен Тойво Андреевич

Рождение ребёнка
29.06.1935

Сын: Каннинен Тойвович

Отец ребёнка: Каннинен Тойво Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1937

Сын: Каннинен Альберт Тойвович

Отец ребёнка: Каннинен Тойво Андреевич

Хирвози, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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