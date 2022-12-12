2я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Василиса Терентьева
Отец ребёнка: Терентий Семенов
с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ефим Терентьев
Отец ребёнка: Терентий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентий Семенов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно