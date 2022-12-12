2я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди2я жена

2я жена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Василиса Терентьева

Отец ребёнка: Терентий Семенов

с-цо Жигалово, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ефим Терентьев

Отец ребёнка: Терентий Семенов

Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентий Семенов

Место жительства
Неизвестно
Гапоново, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close