Смирнов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1982

Отец: не указан

Мать: Егорова Любовь Николаевна

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