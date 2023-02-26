Акилина Прокопиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 27.07.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Максим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Ильин
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Ильин
Смерть
До 27.07.1823
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.