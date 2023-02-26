Акилина Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Прокопиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 27.07.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Максим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Ильин

д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Ильин

Смерть
До 27.07.1823
д.Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
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