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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мухамедьянов Мухаматша
1863 г.р.
Мать
(Камалетдинова) Бибинур
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RG
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Мухамедьянов Мухаматша
Мать:
Бибинур
Смерть
Неизвестно
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