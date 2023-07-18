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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Мухамедьянов Мухаматша

Мать: Бибинур

Смерть
Неизвестно