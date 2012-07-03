Шмидт Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Клара

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.05.1922

Дата смерти

03.07.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грибанов Борис Николаевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грибанов Борис Николаевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Борис Николаевич

Смерть
03.07.2012
Нью-Йорк, США