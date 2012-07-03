Шмидт Клара
Место рождения
Дата рождения02.05.1922
Дата смерти03.07.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грибанов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грибанов Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2012
Нью-Йорк, США