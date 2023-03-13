Копнина Акулина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопнина Акулина Максимова

Копнина Акулина Максимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Катановъ Копнинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Копнинъ Леонтий

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Копнинъ Леонтий

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Копнинъ Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копнинъ Леонтий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close