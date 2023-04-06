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Кувыркин Иоанн Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.05.1872

Дата смерти

16.05.1873

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1872

Отец: Кувыркин Иван Константинов

Мать: не указана

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
14.05.1872
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Великосельской волости с.Великого крестьянин Иван Константинов и законная жена его Татьяна, оба единоверческого исповедания. Восприемники: с.Великого крестьянин Алексей Константинов с сестрой своей де... Показать все
Смерть
16.05.1873
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от оспы | Смерть в возрасте 1 года. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.104об-105, зап.1
Похороны
18.05.1873
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Таинство совершал: Ярославской Успенской Единоверческой церкви священник Константин Горицкий с причетником Николаем Шишаковым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.104об-105, зап... Показать все
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