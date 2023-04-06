Кувыркин Иоанн Иванов
Место рождения
Дата рождения13.05.1872
Дата смерти16.05.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1872
Отец: Кувыркин Иван Константинов
Мать: не указана
Крещение
14.05.1872
Великосельской волости с.Великого крестьянин Иван Константинов и законная жена его Татьяна, оба единоверческого исповедания. Восприемники: с.Великого крестьянин Алексей Константинов с сестрой своей де... Показать все
Смерть
16.05.1873
Причина смерти: от оспы | Смерть в возрасте 1 года. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.104об-105, зап.1
Похороны
18.05.1873
Таинство совершал: Ярославской Успенской Единоверческой церкви священник Константин Горицкий с причетником Николаем Шишаковым на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.1118, оп.1, д.4175, л.104об-105, зап... Показать все