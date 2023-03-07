Быданова (Шулепова) Фекла Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыданова (Шулепова) Фекла Ионова

Быданова (Шулепова) Фекла Ионова

avatar

Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Шулепов Иона Петров

Мать: Шулепова Агафья Трофимова

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Заболотное, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close