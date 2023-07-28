Новопашена (Новопашена) Екатерина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашена (Новопашена) Екатерина Стефанова

Место рождения

Нижняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.02.1826

Муж: Новопашен Фома Гаврилов

Рождение ребёнка
03.02.1827

Дочь: Агафия Фомина

Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1829

Сын: Новопашен Лев Фомин

Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1833

Сын: Новопашен Евфимий Фомин

Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1835

Дочь: Ирина Фомина

Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно