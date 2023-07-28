Новопашена (Новопашена) Екатерина Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1826
Рождение ребёнка
03.02.1827
Дочь: Агафия Фомина
Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов
Рождение ребёнка
18.02.1829
Сын: Новопашен Лев Фомин
Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов
Рождение ребёнка
14.10.1833
Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов
Рождение ребёнка
09.04.1835
Дочь: Ирина Фомина
Отец ребёнка: Новопашен Фома Гаврилов
Смерть
Неизвестно