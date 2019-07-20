Абрамов Семен (Семеон) Феодоров (Федорович) 20.07.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамов Семен (Семеон) Феодоров (Федорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1911

Отец: Абрамов Феодор Феодотов

Мать: Абрамова (Чарыкова) Анастасия Андреева

Бракосочетание
20.10.1935

Жена: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна

Таналык, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.09.1936

Сын: Абрамов Александр Семенович

Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна

Таналык, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1940

Дочь: Абрамова Зоя Семеновна

Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна

Таналык, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.03.1942

Дочь: Зубкова (Абрамова) Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна

Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1942
Рождение ребёнка
01.01.1946

Сын: Абрамов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна

Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

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