Абрамов Семен (Семеон) Феодоров (Федорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1911
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1911
Бракосочетание
20.10.1935
Рождение ребёнка
24.09.1936
Сын: Абрамов Александр Семенович
Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна
Рождение ребёнка
26.03.1940
Дочь: Абрамова Зоя Семеновна
Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна
Рождение ребёнка
02.03.1942
Дочь: Зубкова (Абрамова) Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна
Смерть
1942
Рождение ребёнка
01.01.1946
Сын: Абрамов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Абрамова (Дудкина) Мария Парфеновна