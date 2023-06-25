Жариков Аким Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Жариков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1823
Дочь: Жарикова Татьяна Акимовна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Жарикова Евдокия Акимовна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Жарикова Варвара Акимовна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Проскурякова Сусанна Акимовна
Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно