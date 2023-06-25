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Жариков Аким Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Жариков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1823

Дочь: Жарикова Татьяна Акимовна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Жарикова Евдокия Акимовна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Жарикова Варвара Акимовна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Проскурякова Сусанна Акимовна

Мать ребёнка: Жарикова Евдокия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Евдокия Никитична

Смерть
Неизвестно